Parigi, auto impazzita sulle strade del Tour

Sparatoria in Place della Concorde a Parigi, questa mattina, quando un uomo ha prima speronato un'auto e poi ha puntato verso gli Champs Elysées, transennati per l'arrivo del Tour de France. Il conducente non si è fermato all'alt intimato: le polizia ha sparato diversi colpi di pistola senza riuscire a fermare l'uomo, tuttora ricercato. Sale quindi la tensione in vista dell'ultima tappa del Tour, che oggi incoronerà la maglia gialla Froome.