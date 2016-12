Paralimpiadi 2016, nuoto: Morlacchi show, è il primo oro azzurro

Una gara sempre all'attacco per regalare all'Italia il primo oro a Rio, la 500esima medaglia nella storia delle Paralimpiadi: Morlacchi esulta, per lui è il primo titolo olimpico dopo i tre bronzi già conquistati a Londra. Secondo al passaggio della farfalla, terzo nel dorso ma poi mette il turno nelle frazioni di rana e stile libero: niente da fare per i temibili Tamas Sors (2'17"33) e Timothy Disken (2'17"72). Gioia anche dal tiro con l'arco, dove Roberto Airoldi ed Elisabetta Mijno battono 5-1 la Mongolia nella finale per il bronzo nel team mixed: per la spedizione azzurra in Brasile è il decimo podio.