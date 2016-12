Nfl: Denver cala il poker, New England al tappeto

La buona notizia in casa Broncos è che la striscia positiva prosegue e sale a nove vittorie di seguito (quattro questa stagione), quella cattiva è che il QB Siemian si è dovuto fermare per un problema alla spalla: resta comunque troppa la differenza tra i campioni in carica e Tampa Bay, così i Broncos - nonostante l’interruzione per maltempo in Florida - può far festa. Ha ben poco da esultare invece New England, che per la prima volta nella sua storia in casa resta a zero: l’impresa riesce a Buffalo, ma i Pats possono sorridere perché dalla prossima giornata ritrovano Brady che ha scontato le 4 giornate di squalifica. Partita al cardiopalmo a Baltimora, dove i Raiders fanno il colpaccio al fotofinish e rifilano ai Ravens la prima sconfitta stagionale.



Grazie a un super Roethlisberger si rialzano invece gli Steelers, che nel match serale disintegrano i Chiefs e cancellano il naufragio di Phila. Terza vittoria consecutiva infine per Atlanta, Los Angeles e Dallas: i Falcons mettono a soqquadro la difesa dei vicecampioni di Carolina si impongono 48-33, i Rams mettono nei guai gli irriconoscibili Cardinals battendoli 17-13 a domicilio, e i Cowboys recuperano 2 TD di svantaggio su San Francisco vincendo 24-17. Le altre partite: Jacksonville-Indianapolis 30-27, Chicago-Detroit 17-14, Houston-Tennessee 27-20, New York Jets-Seattle 17-27, Washington-Cleveland 31-20 e San Diego-New Orleans 34-35. Il monda night è Vikings-Giants, con Minnesota che vuol restare imbattuta.