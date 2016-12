Tronchetti: "Sogno Messi all'Inter"

Il Ceo del gruppo Pirelli ha poi rilanciato: "Io guardo sempre alla vita con fiducia e so che a volte i sogni si avverano", le parole riportate dal Corriere dello Sport. Ecco che allora il sogno inizia a farsi qualcosa di più serio. In passato ci aveva già provato Moratti, ma Leo scelse di restare in blaugrana. Ora, però, viste le difficoltà per il rinnovo e il contratto in scadenza a giugno 2018 gli scenari potrebbero cambiare. Come detto, resta un affare difficilissimo. C'è da battere la concorrenza del Manchester City e Leo vorrebbe chiudere la carriera in Argentina al Newell's Old Boy, ma a 30 anni potrebbe aspettare ancora qualche anno prima di tornare in patria. Proprio su questo i nerazzurri potrebbero fare leva insieme a un contratto faraonico anche se il fair play finanziario incombe.



Molto probabilmente resterà solo un sogno, ma l'idea stuzzica Tronchetti, i cinesi e tutto il mondo Inter. Toccherà a Zhang Jindong rispondere...