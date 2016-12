Taarabt: "Offerte dall'Italia, ma mi fanno schifo"

Arrivano proposte dall'Italia per Adel Taarabt, al Milan nel 2014 e poi sparito dai radar. Il marocchino, attualmente ai margini del Benfica, avrebbe l'opportunità di rimettersi in gioco in Serie A, anche se pare avere altre intenzioni: "Ho offerte in Italia - conferma a France Football -. Ma quando hai giocato nel Milan, dover tornare per un club meno prestigioso fa schifo a livello mentale".