Shanghai SIGP: Hulk, visite mediche con selfie

Visite mediche e selfie con l'infermiera per Hulk , che ha lasciato lo Zenit dopo quattro stagioni per trasferirsi in Cina alla corte di Sven Goran Eriksson, allenatore dello Shanghai SIGP . Il brasiliano, 30 anni il 25 luglio, diventa l'acquisto più caro del campionato cinese, dopo i 55,8 milioni di euro più bonus versati al club russo. L'attaccante guadagnerà 20 milioni di euro a stagione, quanto Messi e Cristiano Ronaldo.

Sbarcato mercoledì a Shanghai dove è stato accolto da decine di tifosi entusiasti, Hulk si è sottoposto in giornata alle visite mediche di routine dopo le quali è diventato ufficiale il suo passaggio dallo Zenit allo Shanghai SIPG. Un grande colpo per la squadra di Eriksson, che si assicura le prestazioni di un calciatore ancora nel pieno della sua carriera e che nel campionato cinese può senza dubbio fare la differenza. In squadra troverà come compagni l'ex attaccante dell'Udinese Asamoah Gyan e l'argentino Dario Conca, che nel 2011 riuscì a strappare al Guangzhou Evergrande un contratto di due anni e mezzo da 10,6 milioni di euro a stagione.



Hulk ne guadagnerà quasi il doppio, raggiungendo a livello di ingaggio stelle del calibro di Messi e Cristiano Ronaldo. I due assi del calcio mondiale, però, staccano il brasiliano grazie a bonus e contratti pubblicitari che fanno lievitare il loro compenso a oltre 50 milioni di euro.