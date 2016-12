Ronaldo spinge Gabigol all'Inter: "E' un grande giocatore"

Mentre la nazionale brasiliana si appresta a iniziare la sua avventura olimpica contro il Sudafrica a Rio 2016, Ronaldo spinge Gabigol all'Inter , spazzando via i pochissimi dubbi sulle qualità dell'attaccante del Santos. "Seguo da tempo tutti questi giovani talenti - ha spiegato l'ex Fenomeno nerazzurro, palando della squadra allenata da Micale -. Gabigol è un grande giocatore ed è già pronto per giocare in Europa ".

Gabigol è pronto a far bene nei maggiori campionati Europei. Parola di Ronaldo. L'ex stella brasiliana ha infatti lodato le qualità dell'attaccante, sponsorizzando il baby talento del Santos al centro di una serrata asta tra Inter e Juventus. Un giudizio che, visto il legame tra Ronaldo e l'ambiente nerazzurro, potrebbe pesare per i tifosi e forse anche per i dirigenti dell'Inter, che ora potrebbero dare un'accelerata alla trattativa per chiudere l'affare e regalare a Mancini un altro pezzo pregiato per comporre il puzzle nerazzurro della prossima stagione. "Gabigol è un grande", ha spiegato il Fenomeno. Ora a Thohir & Co. non resta che seguire il consiglio.