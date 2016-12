Roma: se parte Rüdiger, le idee sono Umtiti e Zouma

Il futuro di Rüdiger non è detto che sia alla Roma , nonostante il club giallorosso abbia fatto sapere allo Stoccarda che eserciterà il diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Il Chelsea lo segue (così come corteggia Koulibaly del Napoli), il Liverpool ci pensa e il Psg è l'ultima delle tre che si è inserita nella contesa. A Trigoria hanno già pronte le alternative: Umtiti del Lione e Zouma del Chelsea.

Il camerunese, classe 1993, piace anche al Barcellona (cosa non da poco): il Lione ha sparato alto, vuole 20 milioni di euro. Luciano Spalletti, che lo ha visionato, sarebbe d'accordo all'acquisto. In lizza c'è anche Zouma, fermo ai box con il Chelsea per la rottura del crociato anteriore dello scorso febbraio che gli ha fatto perdere Euro 2016. Senza dimenticare Caceres, che arriverebbe a parametro zero dalla Juventus. Per lui la concorrenza è quella del Milan.