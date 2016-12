Roma: Salah è sempre più vicino

Per gli annunci ufficiali bisognerà ancora attendere qualche ora o qualche giorno, ma nell'era dei social network le anticipazioni non mancano e così basta un tweet per avvicinare sempre di più Salah alla Roma, ormai davvero a un passo dal giocatore. Il 'cinguettio' in questione è quello comparso sull'account di Ramy Abbas Issa, agente dell'esterno egiziano, con allegato il logo ufficiale della squadra giallorossa.