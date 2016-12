Raiola su Ibrahimovic: "United? Aspettatevi una sorpresa"

Zlatan Ibrahimovic al Manchester United ? Non ancora o forse mai. A rimescolare le carte sul futuro dello svedese è ancora una volta il suo agente Mino Raiola: "Il futuro di Ibra è incerto e non capisco perché tutti insistano con lo United - riporta Expressen -. Alla fine vedrete che resterete tutti sorpresi. Abbiamo ricevuto un paio di offerte dalla Premier e da altri club europei. Non c'è fretta, vogliamo valutare i progetti".

I tifosi di mezza Europa potranno continuare a sognare ancora un po', quelli del Manchester United compresi. A smuovere le acque che sembravano calmarsi intorno a Old Trafford sul futuro di Ibrahimovic è stato Mino Raiola che ha preso tempo e annunciato sorprese: "Non sveleremo il futuro di Zlatan prima dell'Europeo, non c'è fretta. Vogliamo fare le cose per bene e ci interessa la qualità del progetto. Sento parlare solo dello United, ma non è fatta, il suo futuro resta incerto. Di certo non si ritira, finché vivrò farò in modo che questo non accada".