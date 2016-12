Pirlo verso il New York City, a giorni l'annuncio

Andrea Pirlo a New York, non solo in vacanza. Secondo Goal.com infatti il bianconero è in procinto di firmare con il New York City, squadra della Mls in cui militano anche Villa e Lampard. Pirlo è proprio nella Grande Mela in vacanza con la famiglia, ed è stato fotografato nello stadio dei New York Yankees con Ferran Soriano, il proprietario del club. Non è ancora chiaro se Pirlo si trasferirà negli States da subito o a gennaio 2016.