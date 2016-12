Panchina Milan, Pippo Inzaghi resta al suo posto

La giornata più lunga di SuperPippo alla guida del Milan è terminata con una nuova conferma che definire forzata, vista la situazione di classifica, è poco. Il tecnico è rimasto a Milanello anche dopo il termine della seduta d'allenamento diretta in mattinata mentre in società si discuteva del suo futuro. I numerosi contatti con Christian Brocchi, allertato come possibile traghettatore fino alla fine della stagione, non hanno portato a un cambio della guardia con l'allenatore della Primavera che "salvo novità improvvise" - come dichiarato da Milan Channel - è comunque partito con i suoi ragazzi per la partita di Perugia. La dead line per la conferma ufficiale di Inzaghi è stata superata alle 16.21, ora di partenza del treno della Primavera e quindi di Brocchi. Difficile ipotizzare il termine della fiducia: la decisione potrebbe essere solo rinviata di qualche giorno a quattro giornate dal termine del campionato.