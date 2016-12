Napoli, torna di moda il nome di Soriano

Adesso c'è tutto il tempo per potere concludere l'affare con i blucerchiati. Il prezzo del giocatore è leggermente sceso rispetto ai circa 15 milioni di un anno fa e per gli azzurri potrebbe essere l'occasione da non farsi sfuggire. Dopo una stagione in chiaroscuro a Genova il giocatore avrebbe voglia di una nuova sfida in una piazza importante. Il vice Hamsik potrebbe essere proprio lui, anche perché la concorrenza del Torino non preoccupa più di tanto con De Laurentiis pronto ad offrirgli lo stesso accordo sulla base di due milioni a stagione.



Ora c'è solo da convincere Ferrero che non è intenzionato a fare sconti per il suo gioiello. In più la Samp sta anche cedendo Fernando allo Spartak Mosca per 13 milioni di euro più bonus.



La prima scelta degli azzurri è sempre il messicano Herrera, ma Soriano è una valida alternativa.