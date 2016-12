Napoli, la rabbia dei tifosi: nel water la maglia di Higuain

Gonzalo Higuain è vicinissimo alla Juventus e tra i tifosi azzurri esplode la rabbia. Il Pipita ha già preso casa a Torino, sostenuto in segreto le visite mediche, con ogni probabilità non raggiungerà mai i (ormai ex) compagni del Napoli a Dimaro e su Twitter monta la furia dei supporter partenopei. Tra i commenti risentiti, gli insulti per l'argentino e per il club bianconero, qualcuno ha anche gettato la maglia numero 9 nel water.