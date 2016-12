Napoli, assalto a Pavoletti: fissato l'incontro

Il Napoli insiste per Pavoletti , già inseguito la scorsa estate e obiettivo numero uno per la prossima sessione di mercato. Giuntoli , come riferito dal Mattino, si fionderà a Genova dopo il decisivo match di Champions in programma martedì prossimo a Lisbona contro il Benfica . Già fissato l'appuntamento con il Grifone: l'intenzione degli azzurri è quella di trovare quanto prima un accordo tra le parti per acquistare l'attaccante a gennaio.

Il d.s. del club partenopeo è pronto per andare all'assalto del centravanti rossoblù, divenuto ormai prioritario per il Napoli. Gabbiadini continua a non convincere e, in attesa del rientro di Milik dall'infortunio, Pavoletti sarebbe l'uomo ideale per andare a completare il reparto avanzato a disposizione di Sarri, sorattutto se il Napoli dovesse superare la fase a gironi di Champions. In questo senso, la sfida di martedì sarà decisiva per il club di De Laurentiis, che in caso di qualificazione agli ottavi avrebbe anche a disposizione una cifra importante da poter investire sul mercato.