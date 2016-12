5 luglio 2015 Milan, mercato live: resta viva la pista Romagnoli Sono invece slittate le visite mediche di José Mauri

RESTA ALTA L'ATTENZIONE SU ROMAGNOLIIl rinnovo di Mexes? Si lavora in casa Milan ma la situazione al momento è ancora in fase di stallo. E allora resta altissima l'attenzione su Alessio Romagnoli dalla Roma. Il difensore classe 1995 di proprietà dei gialloross, quest'anno ha giocato nella Sampdoria di Mihajlovic e proprio il tecnico serbo lo vorrebbe con sè nella nuova avventura rossonera.

PAZZINI-VERONA, BIGON: "STIAMO TRATTANDO"Il Verona sta trattando con Pazzini. Lo ha confermato Riccardo Bigon, ds del Verona: "Suggestione estiva, ci pensiamo sotto l'ombrellone. Stiamo parlando, vediamo se ci saranno le condizioni".

JOSE' MAURI, SLITTANO LE VISITE MEDICHESlittano di 24 ore le visite mediche di José Mauri. Il centrocampista arriverà domani a Milano e poi si sottoporrà ai test di rito che precederanno la firma del contratto. Lo slittamento è legato all'arrivo del giocatore in Italia dall'Argentina dove si trova in vacanza.

IL PSG SU MASTOURIl Milan potrebbe mettere sul mercato il giovane Mastour. I rossoneri stanno valutando l'ipotesi di una clamorosa cessione del talento classe 1998, che non ha mai convinto del tutto. Sulle tracce di Mastour c'è il Psg, che potrebbe offrire 5 milioni per il giocatore.

SI PENSA SEMPRE A MAKSIMOVICIn difesa gli affari Laporte (costa tanto) e Romagnoli sono in fase di stallo. Ed è per questo che Maksimovic rimane in cima alla lista dei desideri di Sinisa Mihajlovic. Il giocatore del Torino è un destro naturale (non un mancino come Romagnoli e come piacerebbe al serbo), potrebbe adattarsi bene con Mexes. Il granata ha una valutazione di 12-15 milioni di euro.

BACCA RINGRAZIA IL SIVIGLIASaluto commosso di Carlos Bacca al Siviglia attraverso il suo profilo facebook: "E' difficile spiegare il sentimento contraddittorio che provo, allegria e tristezza allo stesso momento. Sensazioni che provo a spiegare così: da un parte sono triste perché lascio un club molto speciale per me e per la mia famiglia. Il Siviglia ha fatto in modo che si compisse uno dei sogni che avevo sin da bambino, di giocare in uno dei campionati più belli del mondo e contro i giocatori più forti del mondo ogni fine settimana. Il Siviglia mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore, mi ha permesso di vivere in una delle città più belle che io abbia mai visto: Siviglia. Me ne vado, e voglio ringraziare prima di tutto la dirigenza e il presidente, che hanno creduto in me. Tutti i miei compagni di queste due stagioni, il corpo tecnico con Emery in testa. Insieme abbiamo ottenuto trionfi che non mi sarei mai immaginato. Infine tutti quelli che lavorano e hanno lavorato in questo club. In questo grande club. Ringrazio anche la stampa: non sono solito parlare molto, ma la stampa mi ha sempre rispettato. Ringrazio i tifosi, che resteranno sempre nel mio cuore".

JOSE' MAURI: "IL MILAN E' UN SOGNO"Lunedì sosterrà le visite mediche ma intanto, informato in Argentina della felice conclusione della trattativa che lo porterà in rossonero, José Mauri, scrive Tuttosport, si è sbilanciato con il suo agente Zappacosta: "Il Milan? Dino, è un sogno".

IBRA COLPO LAST MINUTE?Lo vogliono tutti, dal presidente Silvio Berlusconi ai tifosi, che lo hanno chiesto a gran voce nel giorno del ritiro, fino a Sinisa Mihajlovic. Zlatan Ibrahimovic è destinato ad accompagnare tutta l'estate milanista anche perché, acquistati Bacca e Luiz Adriano, i rossoneri non hanno l'esigenza di riportare lo svedese a Milano e il suo ritorno sarebbe quindi, esclusivamente, la ciliegina sulla torta di un mercato che si fa sempre più importante. Il che, tradotto, significa banalmente che la pista Ibra sarà seguita da Adriano Galliani fino all'ultimo minuto del mercato. L'affare è difficile, reso complicato dalla resistenza, anche non troppo convinta del Psg, ma non impossibile. Certo è che, per arrivare allo svedese, il Milan deve aspettare che i francesi trovino il sostituto. E dato che i nomi accostati ai parigini sono pazzeschi - Neymar e Cristiano Ronaldo per chiarirci -, è facile pensare che servirà ancora del tempo.

MUNTARI, C'E' LA FIORENTINAPotrebbe proseguire a Firenze l'esperienza italiana di Muntari. La Fiorentina potrebbe essere così la nuova casa del centrocampista ghanese, con il ds Pradè grande ammiratore del giocatore.

MILAN-ATALANTA, FRENATA PER BASELLISi è arenata la trattativa con l'Atalanta per Baselli. Sul tavolo dei bergamaschi ci sono anche le offerte di Fiorentina e Villarreal. Non sarà facile per i rossoneri arrivare al centrocampista.

JOSÉ MAURI, LUNEDI' LE VISITE MEDICHELa trattativa con José Mauri è ormai conclusa. Il giocatore sta per diventare un giocatore del Milan: arriverà domani a Milano, per poi sostenere le visite mediche lunedì e iniziare la sua nuova avventura alla corte di Sinisa Mihajlovic.

IL CHIEVO PENSA A BONERAIl Chievo prova a piazzare due colpi per la difesa. In primis, quello di Bonera, fresco di svincolo con il Milan dopo 9 stagioni. C'è stato un contatto con l'ex rossonero. Nei prossimi giorni ci sarà un altro contatto.

VAN GINKEL VERSO IL SUNDERLANDIl Sunderland è vicino a Van Ginkel, di proprietà del Chelsea ma reduce dal prestito al Milan. Il giocatore non rientra nei piani di José Mourinho e partirà quindi in prestito per un'altra stagione. Il Sunderland deve stare attento alla concorrenza del Newcastle.

I TIFOSI CHIEDONO IBRASilvio Berlusconi, a Milanello a salutare la squadra, ha lasciato il centro intorno alle 15:39. Il presidente è stato accolto dai tifosi entusiasti che gli hanno chiesto a gran voce un sacrificio per riportare Ibrahimovic al Milan.