Milan: idea Keita per gennaio e si riparla di Fabregas

C'è un'occasione per il Milan nel mercato di gennaio. Una mezza idea, niente di più. Ma tra qualche mese tutto potrebbe concretizzarsi. I rossoneri pensano a Keita della Lazio, rientrato nei piani del club biancoceleste e che presto potrebbe rinnovare il contratto fino al 2020 con una clausola da 25 milioni di euro. Dopo il closing, è una cifra alla porta del club di via Aldo Rossi ed è un pallino del nuovo ds, Massimiliano Mirabelli.

I rossoneri cercano un esterno offensivo e qualche settimana fa si era parlato anche di Bernardeschi della Fiorentina. Ma Keita, come riporta Tuttosport, è un vecchio pallino di Mirabelli, scelto da Marco Fassone per il ruolo di nuovo direttore sportivo dopo il closing, atteso entro la fine del 2016, con la cordata cinese. Inoltre, è tornato di moda il nome di Fabregas. Per lo spagnolo c'è da capire a gennaio cambierà idea, dopo la sua volontà estiva di restare a Londra nel Chelsea di Antonio Conte.