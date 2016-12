Milan, Galliani a Madrid. Pellegrini: "A tutti piace la Serie A"

Non è automatico che la presenza di Galliani significhi per forza di cose un contatto o interesse nei confronti del tecnico cileno. Il quale, però, sarà uno dei grandi nomi liberi la prossima estate. La possibilità di raggiungere la finale, nonostante una Premier League fallimentare, costringe però Pellegrini a glissare sul suo futuro. Nell'intervista rilasciata in esclusiva a Irma D'Alessandro per Premium Sport, però, il cileno ha aperto all'Italia. Parole importanti, da tenere in considerazione: "La Serie A è ambita da tutti gli allenatori, ma adesso non ci penso. A Milano, per ora, voglio venirci per giocarmi e vincere la Champions. Solo dopo scopriremo quale sarà il mio futuro".