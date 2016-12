Milan, colpo Galliani: c'è Vilhena per il futuro

Nel futuro del Milan c'è Vilhena. Adriano Galliani ha fiutato l'affare e ha trovato l'intesa con gioiello classe 1995 del Feyenoord. Con la regia di Raiola, il capitano dell'Olanda U21 è sbarcato a Milano in compagni del padre per approfondire il discorso con l'ad milanista e il suo passaggio in rossonero nella prossima stagione sembra davvero essere vicinissimo. Colpo a parametro zero perché il centrocampista offensivo è in scadenza.