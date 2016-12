Mino Raiola e il Milan hanno cominciato a parlare nei giorni scorsi dell'ingaggio di Bonaventura. Il giocatore non prolungherà l'attuale contratto in scadenza nel 2019, ma raddoppierà lo stipendio che arriverà a poco più di due milioni netti a stagione. Questi, almeno, sono secondo Calciomercato.com i termini della trattativa. La fumata bianca non dovrebbe tardare ad arrivare