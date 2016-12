Milan: Ancelotti dice no, ma Galliani non si arrende

23:34 BRONZETTI: "OGGI COME OGGI ANCELOTTI SI FERMA"

"Oggi come oggi Ancelotti è intenzionato a restare fermo". Sono queste le patole che Ernesti Bronzetti, mediatore di mercato presente alla cena di Madrid tra Galliani e Ancelotti ha rilasciato lasciando il ristorante. "Nel Real se non porti a casa almeno un trofeo l'anno puoi essere esonerato - prosegue -. La squadra ha mostrato grande attaccamento, in tanti hanno pianto quando ha comunicato il suo addio. La stampa, che ha in Spagna un peso determinante, si è a sua volta schierata a favore di Ancelotti".



22:40 GALLIANI RESTERA' A MADRID

Adriano Galliani non tornerà a Milano ma resterà a Madrid in attesa di una risposta di Ancelotti



21:33 E' IN CORSO LA CENA TRA GALLIANI E ANCELOTTI

E' attualmente in corso la cena tra Carlo Ancelotti e Adriano Galliani presso l'hotel Wellington di Madrid. Con i due c'è anche Ernesto Bronzetti, mediatore e uomo molto vicino sia all'amministratore delegato rossonero sia all'ex allenatore del Real Madrid.



20:59 ANCELOTTI SALUTA I GIOCATORI

Carlo Ancelotti affida a twitter il saluto ai suoi giocatori: "Porterò con me i ricordi di due anni fantastici al Real Madrid. Grazie a questa società, a questi tifosi e ai miei giocatori"



20:28 REAL, ORA E' BALLOTTAGGIO TRA BENITEZ ED EMERY

"Mi piacerebbe che il prossimo tecnico del Real parlasse castigliano". Così il presidente dei Blancos Perez durante la conferenza stampa in cui ha comunicato il licenziamento di Ancelotti. Parole che lasciano supporre come a questo punto per la panchina merengue si profili un derby tra Emery e Benitez.



20:16 IL PRESIDENTE PEREZ: "ANCELOTTI NON E' PIU' L'ALLENATORE DEL REAL"

Come previsto Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Real Madrid. Lo ha comunicato ufficialmente il presidente dei blancos Florentino Perez: "La comunicazione ufficiale è stata data a Carlo questo pomeriggio. Una decisione molto sofferta ma necessaria. An Ancelotti va tutto il nostro affetto. La settimana prossima comunicheremo il nome del nuovo tecnico. Un allenatore che dia un impulso nuovo. Mi piacerebbe parlasse castigliano".



19:16 AS: PEREZ HA LICENZIATO ANCELOTTI

Il quotidiano di Madrid As ha diffuso la notizia che il presidente Perez ha già comunicato a Carlo Ancelotti che non è più il tecnico del Real. Sempre i colleghi spagnoli informano che alle 20.00 la decisione verrà ufficialmente comunicata alla stampa.



19:04 SMENTITI GLI INCONTRI CON ATLETICO E DOYEN

Stando a quanto abbiamo appreso Adriano Galliani non avrebbe incontrato né l'Atletico Madrid né la Doyen. E' rimasto tutto il giorno nell'albergo di calle Velazquez in attesa dell'incontro di questa sera con Carlo Ancelotti, presente anche Ernesto Bronzetti





18:38 BILD: KLOPP NON ALLENERA' IL REAL, VUOLE STAR FERMO UN ANNO

Jurgen Klopp, tecnico in uscita del Borussia Dortmund indicato più volte come possibile sostituto di Carlo Ancelotti, non allenerà il Real. Questo secondo il quotidiano tedesco Bild che riporta la notizia della volontà del tecnico di fermarsi per almeno un anno al termine della sua esperienza col Borussia.



18:35 AS: EMERY PRIMA SCELTA DI FLORENTINO PEREZ

Secondo quanto riportato dai colleghi di 'AS', il tecnico del Siviglia Unai Emery sarebbe la prima scelta del Presidente del Real Madrid, Florentino Perez, per sostituire in panchina Carlo Ancelotti.



16:00 GALLIANI: "CARLO UNA LEGGENDA, PEREZ UN AMICO"

Ed eco Galliani, all'aeroporto Barajas di Madrid: "Ancelotti è una leggenda del Milan. Vengo in Spagna per turismo, forse resterò fino a settembre e mi visiterò altre città come Siviglia... Se mi piace Emery? Non so, non so, allora vado a Valencia. Scherzo, mi piace Madrid, si vive molto bene. Se ho parlato con Ancelotti? Non lo so, il telefono italiano non mi funziona in Spagna. Abbiamo un grande rapporto con il Real e Perez. Se mi piace più Ancelotti o Emery? Non rispondo. Ho grandi amici al Real". 15:20 GALLIANI E' ARRIVATO A MADRID

Adriano Galliani è arrivato all'aeroporto di Madrid con un volo Iberia proveniente da Linate. Ad attendere l'ad rossonero un'auto per il trasferimento in hotel.



14:34 MODRIC: "CON ANCELOTTI IL MIO CALCIO MIGLIORE"

"Ancelotti? Quello che posso dire è che è una grande persona e che con lui ho giocato il mio miglior calcio". Dopo le parole di Cristiano Ronaldo, un altro attestato pubblico di stima per il tecnico del Real da parte di un suo giocatore. "Mi ha dato fiducia fin dal primo giorno - ha detto Luka Modric a 'Sportske Novosti" - A volte, anche se non vinci trofei, non vuol dire che non sei bravo".



14:25 INCONTRO TRA PEREZ E ANCELOTTI IN SERATA

Il presidente del Real Madrid incontrerà Carlo Ancelotti prima della conferenza stampa fissata nella sala stampa del Santiago Bernabeu.



12:40 REAL MADRID: ALLE 19.00 CONFERENZA STAMPA DI FLORENTINO PEREZ

Dalla Spagna arriva la notizia che stasera alle 19.00 il presidente del Real Madrid Florentino Perez terrà una conferenza stampa. Dove comunicherà il futuro della panchina dei merengues.



11:53 GALLIANI A LINATE: "VADO A MADRID NON SOLO PER ANCELOTTI"

Adriano Galliani è arrivato all'aeroporto di Linate, dove alle 13.15 si imbarcherà per Madrid. "Vado a Madrid anche per altri motivi, non solo per Ancelotti", ha detto l'ad rossonero.



11:40 REAL, ANCHE I SOCI STANNO CON ANCELOTTI

Non solo la squadra. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano spagnolo 'Marca', anche i soci del Real Madrid si schierano con Ancelotti e vorrebbero che restasse sulla panchina dei merengues. Il tecnico avrebbe addirittura il 73% dell'appoggio.



10:50 APPUNTAMENTO PER CENA

Adriano Galliani vedrà Carlo Ancelotti per cena. Come detto, l'ad rossonero cercherà di far cambiare idea al tecnico, che lascerà il Real ma che vuole restare fermo un anno: partirà nei prossimi giorni per il Canada per sottoporsi a un intervento.



10:44 GALLIANI, PARTENZA ALLE 13.15

La missione di Galliani a Madrid prenderà il via alle 13.15 con un volo Iberia in partenza dall'aeroporto di Linate. L'arrivo dell'ad rossonero a Madrid è previsto per le 15.25.



9:30 L'INTERVISTA AL GIORNALE: "MI FERMO"

Carletto ha già disegnato il suo futuro: "L'ho detto in conferenza stampa e non posso che ripeterlo. Mi fermerò un anno - ha detto in un'intervista al 'Giornale' - Anche perché ho un motivo molto serio per fermarmi. Mi devo operare alla cervicale per via di una stenosi. E non so francamente quanto dovrò stare fermo per la fase post operatoria e per la successiva rieducazione. Arriva Galliani? Sarà un piacere averlo a cena ma non posso cambiare programma. Il dado è tratto. Mi farò operare a Vancouver, dove ho anche preso casa con mia moglie. Ho detto che un giorno sarei tornato? Lo confermo. Mi hanno chiamato anche dall'Inghilterra e dalla Germania. Dopo l'intervento mi riposo tra Madrid e il Canada. Perché i due anni vissuti al Real sono stati molto faticosi. Poi tornerò a casa per la nascita di mio nipote". La missione di Galliani si annuncia davvero durissima...