Mercato Juventus, ipotesi prestito per Hernanes

Ormai ai margini della Juventus di Allegri, Hernanes è stato inserito da tempo nella lista dei partenti. Marotta lo valuta 10 milioni (è stato pagato 13 un anno fa) ma al momento il Profeta ha rifiutato tutte le offerte pervenute. Prima il no a cinesi e arabi, poi quello al Besiktas. Ma il suo ingaggio - circa 3 milioni a stagione - pesa e la Juve, quindi, si è convinta a lasciarlo andare via anche in prestito.