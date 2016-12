Mario Gomez, addio alla Fiorentina: "Resto al Besiktas"

"Ho deciso, voglio restare al Besiktas anche la prossima stagione", questo il messaggio da Mario Gomez postato sulla sua pagina Facebook. L'attaccante ha ribadito la sua volontà di non tornare alla Fiorentina dopo l'annata magica in Turchia con 24 gol in 31 presenze. I turchi lo riscatteranno, come da contratto stipulato un anno fa, per la cifra simbolica di mille euro. Niente ritorno in viola per il bomber tedesco.

"Come ho già detto la settimana scorsa, lasciateci diventare campioni. Tutti insieme. L'ho sempre detto, la mia volontà è quella di restare qui. Con questi tifosi molto caldi nell'Hammer-Stadion. E' per questo che i miei agenti parleranno a fine stagione con la Fiorentina e il Besiktas. - ha proseguito Mario Gomez - Ma non ora, in questo momento per noi così importante! E tutti coloro che pensano di sapere cosa vogliono finiscono per creare solo caos. Ho definitivamente deciso di non lasciare il Besiktas in estate. Andiamo Aquile nere. Il vostro Mario".