Klaassen: "Napoli? E' una sciocchezza. Voglio restare all'Ajax"

Klaassen 'gela' il Napoli. "E' una sciocchezza - ha detto il centrocampista al De Telegraaf - La mia intenzione è quella di continuare all'Ajax, a meno che non arrivi il club e mi comunichi qualcosa di diverso. Ma per me non ci sono dubbi". Per il capitano dei lancieri, il club azzurro avrebbe messo sul piatto della bilancia un'offerta di 16 milioni; per il giocatore pronto un contratto di quattro anni da due milioni di euro a stagione.