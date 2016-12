Juventus, per Caceres è sfida tra Roma e Milan

Milan e Roma sono pronte a sfidarsi per convincere Caceres, in scadenza il 30 giugno dalla Juventus. Il difensore arriverebbe a parametro zero e già a gennaio le due società avevano provato a bloccarlo per questa sessione estiva di mercato, che prenderà il via il primo luglio. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronto un triennale: 2 milioni all'anno i rossoneri; 3.5 milioni i giallorossi. Più defilato il Napoli.