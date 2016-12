Juventus, Matuidi insiste: vuole lasciare il Psg

Pogba non è mai stato sostituito: la Juventus a gennaio dovrà fare qualcosa per rinforzare il centrocampo. Lemina ed Asamoah non bastano a Massimiliano Allegri. Così per la sessione invernale del mercato Matuidi resta l'obiettivo numero uno. Il francese non ha nessuna intenzione di restare al Psg, nonostante Unai Emery continui a considerarlo una pedina importante del suo progetto a Parigi. Si parte da una valutazione di 30 milioni di euro.