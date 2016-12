Juve, Pogba-United ci siamo: decisive le prossime 48 ore

Zinedine Zidane ci sperava ancora. Ma le prossime 48 ore saranno decisive per il trasferimento di Paul Pogba al Manchester United . La Juve, dopo aver abbracciato Gonzalo Higuain, è dunque vicina a definire l'accordo con i Red Devils per l'addio del francese, che potrebbe sostenere le visite mediche già negli Stati Uniti. Lo United verserà ai bianconeri 110 milioni di euro più bonus e all'agente del giocatore Mino Raiola la sua percentuale.

"Tutto fermo", aveva detto soltanto ieri il dg della Juve Beppe Marotta riguardo all'operazione Pogba-United. E invece qualcosa si è mosso, tanto che il tutto si potrebbe chiudere entro venerdì. Lo United ha alzato l'offerta per il francese a 110 milioni di euro più bonus: una cifra che ha convinto il club bianconero. E a questo punto il Real e Zidane devono alzare bandiera bianca: "E' un giocatore importante, un grande giocatore. E' normale che ci siano tanti club interessati a lui - aveva detto il tecnico dei Blancos in conferenza - Ma bisogna rispettare la Juve e non posso dire molto di più. Fino al 31 agosto può succedere tutto ma al momento è ancora un centrocampista bianconero. Non possiamo sapere quello che accadrà in futuro". Il futuro di Pogba si saprà entro 48 ore.