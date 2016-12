26 agosto 2015 Juve, mercato live: dalla Spagna, Llorente si svincola e va al Siviglia Draxler, il ds dello Schalke: "Presto nuovi contatti"

WITSEL, LA PISTA SI RAFFREDDASi raffredda la pista, sia pure data come alternativa a Draxler, che portava a Witsel. Arrivano sull'affare, infatti, smentite da più parti

MARCHISIO SALUTA LLORENTE @llorente_fer in bocca al lupo amico mio! Oltre alle tante vittorie insieme,tanti momenti stupendi,dentro e fuori dal campo. Una foto pubblicata da Claudio Marchisio (@marchisiocla8) in data: 26 Ago 2015 alle ore 09:36 PDT

LLORENTE, DOMANI VISITE CON IL SIVIGLIALlorente lascia la Juventus. Il giocatore si è svincolato dai bianconeri e domani sosterrà le visite mediche con il club spagnolo. I bianconeri risparmieranno una decina di milioni, che erano destinati allo stipendio dell'attaccante.

LLORENTE SI SVINCOLA E VA AL SIVIGLIAFernando Llorente è sempre più vicino al Siviglia. Secondo indiscrezioni, l'attaccante navarro e la Juventus stanno trattando la risoluzione del contratto. Una volta ottenuta Llorente firmerà un contratto triennale con la squadra andalusa. La Juve sarebbe disposta alla rinuncia di indennizzo (si era parlato di 8-10 milioni): trattativa più facile e comunque un robusto risparmio per casa-.Juve, visto che Llorente era arrivato a parametro zero. La Juve risparmierà almeno 10 milioni di euro.



DRAXLER O WITSEL, UNO ARRIVANiccolò Ceccarini all'appuntamento di mercato col nostro sito: "Draxler o Witsel, uno dei due, alla fine, arriva. Sono trattative parallele, intorno alle quali la Juventus aspetta risposte da parte dello Schalke e dello Zenit. Si tratta di investimenti di rilievo, sia l'uno che l'altro costano 30 milioni, in virtù dei quali il club bianconero potrebbe privarsi di un gioiellino, ovvero Coman, dal quale poter reperire 10-12 milioni di euro".

DRAXLER, DS SCHALKE: "PRESTO NUOVI INCONTRI"Il ds dello Schalke Heldt ha parlato del futuro di Julian Draxler: "Per ora non c'è alcuna novità, ci potranno essere ulteriori contatti nei prossimi giorni".

DRAXLER, 30 MILIONI LA NUOVA OFFERTAIn casa Juve il muro alzato dallo Schalke per Draxler non ha mai fatto paura. E ora il club bianconero è pronto a formulare una nuova offerta, arrivando a 30 milioni. Rilancio possibile con il sacrificio di Coman, che piace al Bayern Monaco. Marotta spera che questa sia la volta buona.

DALL'INGHILTERRA: CHELSEA FIDUCIOSO PER POGBAIn Inghilterra insistono su Pogba al Chelsea. secondo i tabloid britannici i Blues sono fiduciosi sul fatto che riusciranno a portare il francese della Juve alla corte di Mourinho per 70 milioni di sterline.

LA JUVE TORNA ALLA CARICA PER WITSELLa Juve torna alla carica per Axel Witsel. Nella giornata di martedì - come riporta 'Tuttosport', ci sono stati contatti con gli intermediari del centrocampista belga. Negli ultimi giorni lo Zenit ha abbassato le pretese per il giocatore, che ha un contratto fino al 2017, da 35 a 25 milioni. La pista sembra più percorribile rispetto a quella di Gundogan del Borussia Dortmund, per cui non bastano 30 milioni.

RILANCIO PER DRAXLER, COMAN SACRIFICABILE Rilancio per Draxler. La Juve è pronta a formulare un'offerta di 30 milioni di euro allo Schalke 04, come riferisce Niccolò Ceccarini. I bianconeri sono pronti a sacrificare Coman per recuperare 15 milioni di euro dal Bayer Monaco.

LLORENTE VERSO IL SIVIGLIA Fernando Llorente a un passo dal Siviglia. Gli andalusi sono tornati sul Re Leone e ora sono pronti a offrire 15 milioni di euro alla Juventus. L'affare è vicino alla conclusione.

WEST HAM: ACCORDO PER ZAZAJuventus e West Ham hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a Londra dell'attaccante. La palla però passa all'attaccante che al momento è ancora dubbioso. Importante potrebbe essere il consiglio del ct Conte che all'ex Sassuolo ha consigliato di andare in una squadra dove può giocare in vista di Euro 2016.

CONTATTI PER WITSELLa Juventus è tornata a pensare ad Axel Witsel. Secondo Sky i bianconeri hanno fatto un sondaggio con lo Zenit per il centrocampista belga. Si attende di capire la richiesta ufficiale del club russo, ma sul giocatore c'è anche il Milan.

CUADRADO E' UFFICIALECuadrado ha firmato. Questo il comunicato della Juve: "Velocità, agilità, dribbling, classe. In queste parole c'è tutto Juan Cuadrado, giocatore eclettico, capace di adattarsi a vari ruoli in campo: terzino a inizio carriera, ora ala destra, ma anche all'occorrenza ala sinistra e seconda punta. Una risorsa preziosa per Mister Allegri, che da oggi potrà contare anche su di lui. La Juventus ha infatti raggiunto con il Chelsea un accordo per il prestito del colombiano, fino al 30 giugno 2016. Cuadrado, dopo l'esperienza inglese, torna in un campionato che ben conosce: nato a a Neoclì, il 26 maggio 1988, inizia la sua carriera da professionista a 20 anni, nel 2008, nell'Independiente di Medellin, dove milita per due stagioni, totalizzando 30 presenze in campionato e 2 reti. In Colombia lo nota l'Udinese, che nella stagione 2009/2010 apre per lui le porte della Serie A. Due le stagioni in Friuli, con 20 presenze in campionato e 4 in Coppa Italia. Juan diventa titolare l'anno successivo, a Lecce, dove gioca 33 partite, segnando 3 reti. Sono però i tre anni successivi quelli che permettono al colombiano di fare il vero salto di qualità: dal 2012 al 2015 gioca con la Fiorentina. In Serie A 36 presenze nella prima stagione (5 i gol), 32 nella seconda, con un “bottino” di ben 11 marcature e 17 nella terza, con 4 reti all'attivo. A questi numeri in maglia viola vanno aggiunte 8 apparizioni e 2 reti in Coppa Italia, 13 presenze e 4 gol in due edizioni di Europa League. Nella seconda parte della scorsa stagione è al Chelsea, e proprio con i Blues arrivano i due titoli della sua carriera, la vittoria in Premier League e quella in Football League Cup (2-0 nella finale di Wembley al Tottenham). Con la squadra di Londra Cuadrado gioca 13 partite in campionato (di cui una nella stagione in corso) e colleziona una presenza sia in Coppa di Lega che in Champions League. E poi la Nazionale: con la selezione della Colombia il giocatore vanta 44 "caps" (le ultime nella recente edizione della Copa America) e 5 reti. E adesso è il momento della maglia bianconera: benvenuto, Juan".

CUADRADO, VISITE TERMINATECuadrado ha terminato le visite mediche. Prima parte alla Clinica Fornaca, poi all'Istituto di Medicina dello Sport. Questo pomeriggio il colombiano andrà nella sede bianconera di corso Galileo Ferraris per firmare il contratto.

CUADRADO, VISITE IN CORSOCuadrado ha iniziato le visite mediche presso la Clinica Fornaca di Sessant e successivamente sarà all'Istituto di Medicina dello Sport.

CUADRADO, TRA POCO LE VISITEAlla Juventus è il giorno delle visite mediche di Cuadrado. Il colombiano è felice per il suo arrivo in bianconero. "Non mi aspettavo un'accoglienza del genere, ma sentire il calore della gente e dell'Italia, dove mi hanno accolto sempre molto bene, mi rende felice. La Juventus è una squadra grandissima, una delle migliori squadre europee: ha tutto per lottare ancora per il campionato", le sue parole a Malpensa.

CUADRADO E' ARRIVATO ALLA MALPENSACuadrado è pronto per iniziare la sua nuova avventura alla Juve. Il colombiano è atterrato all'aeroporto della Malpensa ed è stato accolto dall'entusiasmo di almeno un centinaio di tifosi.



WEST HAM: ZAZA PRENDE TEMPONon è ancora chiuso il passaggio di Zaza al West Ham con la formula del prestito a 2 milioni di euro + 16 per il riscatto. Il giocatore si è preso un po' di tempo per decidere.

DRAXLER, PROSEGUONO I CONTATTIProseguono i contatti tra la Juve e lo Schalke per Draxler, pista sempre vivissima. Il club tedesco vuole 32,5 milioni di euro, trattabili a 30, ma con investimento immediato. I bianconeri propongono 20 milioni più bonus. Si va avanti.



MONTOLIVO, NESSUNA TRATTATIVAAi pensieri di Allegri (pensare a Montolivo ci sta), si frappone la strategia del Milan che non ha nessuna intenzione di privarsi del centrocampista, nonché capitano. Dunque la suggestione rimane tale. Montolivo non si muove da casa Milan.