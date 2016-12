Juve, Marotta: "Dani Alves e Mascherano? Non confermo e non smentisco"

Ci sono mezze parole, nel mercato, che pesano come macigni. E allora il Marotta -pensiero su Dani Alves e Mascherano , ultimi giocatori accostati alla sua Juventus , è da tenere in grande considerazione. Eccolo il dg bianconero: "Dani Alves? Non è di nostra proprietà, ma si tratta di un giocatore importante. Vedremo quello che si potrà fare. Mascherano? In questo momento non abbiamo fatto nulla, non confermo e non smentisco".

L'occasione è il "Football Leader 2016", premio vinto dal dg bianconero e ritirato ad Amalfi. E l'apertura, perché di questo si tratta, è significativa: "Sono situazioni mediatiche - precisa Marotta -, comunque non vogliamo vendere nessun elemento del reparto difensivo se non Caceres svincolato. In questo momento non abbiamo fatto nulla, non confermo e non smentisco. A breve arrivera l'ufficialità del rinnovo di Evra, giocatore sempre importante anche per lo spogliatoio. Pjanic e Gomes? Stesso discorso di Mascherano e Alves".



Resta il tempo per un punto sull'attacco: "Pellé? Il nostro reparto offensivo dà garanzie anche per il futuro, l'unica incognita è Morata. Solo in quel caso valuteremo altri investimenti. Berardi? Grande talento, con il Sassuolo c'è un impegno verbale, abbiamo un diritto di prelazione morale e credo che andremo a definire questa operazione. Morata? Talento che sta diventando un campione, ha vissuto una crescita importante, da parte nostra ci sarà ogni tentativo per farlo rimanere a Torino. Il diritto di recompra è una spada di Damocle, ci incontreremo con il Real Madrid dopo la Champions".