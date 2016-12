Juve, il Barcellona non molla Lichtsteiner

Con Aleix Vidal sempre più ai margini e con la valigia in mano per gennaio, il Barcellona cerca un terzino per sostituirlo. Secondo il Mundo Deportivo, nella lunga lista dei papabili c'è sempre Stephan Lichtsteiner. L'esterno juventino, il cui spazio in squadra si è drasticamente ridotto con l'arrivo di Dani Alves e l'esclusione dalla lista Uefa, è appetibile perché ha il contratto in scadenza a giugno 2017 e può giocare in Champions.

Il sogno blaugrana è Joao Cancelo, 22enne esterno del Valencia, ma il club allenato da Prandelli farà di tutto per trattenerlo almeno fino alla prossima estate e che ha un costo di almeno 20 milioni di euro. Senza contare l'agguerrita concorrenza del Manchester United di José Mourinho.



Per questo motivo a Barcellona stanno battendo piste più a buon mercato, anche perché Sergi Roberto offre ampie garanzie come titolare della fascia destra. Lichtsteiner piace e non è più un mistero, ma lo svizzero deve guardarsi dalla concorrenza di Darijo Srna, 34 annni, dello Shakhtar Donetsk e di Glen Johnson, 32enne ex Liverpool ora allo Stoke City. Anche loro, infatti, possono giocare in Champions League, premessa che gli rende più appetibili di giocatori come Zabaleta, Rafinha e Sagna.