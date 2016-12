Inter, visite ok per Joao Mario: alla Pinetina con Zhang e Thohir

Il portoghese non si è allenato con i compagni. Il debutto avverrà dopo la sosta con le nazionali, durante la quale Joao Mario sarà impegnato con il Portogallo. Il centrocampista ha avuto modo di incontrare sia Thohir che il patron Zhang Jindong. In particolare il portoghese ha avuto un lungo colloquio col presidente.



Thohir e Zhang, accompagnato da altri dirigenti del Suning, hanno assistito in prima persona alla rifinitura della squadra, che agli ordini di De Boer si è allenata in vista del match casalingo contro il Palermo. Tutta la dirigenza sarà in tribuna domenica alle 18 a San Siro. Da segnalare che all'allenamento non ha preso parte Nagatomo, fermatosi per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra