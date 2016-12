Inter, senti Simeone Jr: "Un giorno papà firmerà coi nerazzurri"

Il nome di Diego Pablo Simeone continua ad aleggiare intorno alla panchina dell' Inter del futuro, più o meno prossimo. Ad alimentare i sogni del club e dei tifosi nerazzurri ci pensa ora il figlio del Cholo, Simeone Jr . "Credo che a un certo punto mio padre firmerà con l'Inter, io lo spero - ha detto l'attaccante del Genoa ai microfoni di Onda Cero - Io lo vedo felice all' Atletico Madrid. Ma può darsi che in futuro possa accadere".

"Simeone? Non penso a queste cose. Voglio solo lavorare, sfruttare questa grande occasione", ha detto qualche giorno fa Stefano Pioli in conferenza stampa, respingendo l'ombra del collega e attuale allenatore dell'Atletico Madrid. Che, a sua volta, qualche mese fa aveva lanciato pubblicamente chiari messaggi ai nerazzurri: "Con Javier (Zanetti) mi sento al telefono e non ho paura di dirlo - ha aveva detto il Cholo - Un giorno tornerò all'Inter perché ho lasciato un bel ricordo come giocatore e ho l'obiettivo come allenatore di tornare". Ora le parole del Cholito ad alimentare il fuoco. Il sogno diventerà realtà?