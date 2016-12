Inter, preso Gabigol. Accolto dai tifosi a Malpensa

L'accordo tra Inter e Santos c'era già da prima delle Olimpiadi, dove il giovane attaccante ha vinto la medaglia d'oro con la Seleçao, sulla base di 25 milioni di euro: 18 al club, 7 verranno suddivisi tra il fondo Doyen, il procuratore Wagner Ribeiro e il padre del giocatore. Il contratto è un quinquennale da 2,5 milioni a stagione.



Gabigol è atterrato nel primo pomeriggio a Malpensa, accolto da numerosi tifosi. Cappellino calcato sulla testa, cappuccio, senza più la barba dorata, il brasiliano ha immediatamente sostenuto le visite mediche per poi incontrare gli stati generali nerazzurri, cioè Zhang Jindong e Erick Thohir.



Gabriel Barbosa (compirà 20 anni il 30 agosto) tornerà subito in Brasile probabilmente per giocare contro la Figuerense in campionato. Le ipotesi, infatti, sono due: che Gabigol torni in Brasile per restarci fino a dicembre, anche per motivi di Fair Play Finanziario (e in questo caso sarà a disposizione di De Boer da gennaio) oppure che giochi il suo ultimo incontro col Santos per poi mettersi agli ordini dei nerazzurri e debuttare dopo la sosta.



Nelle ultime ore è però emersa una nuova possibilità: dal Brasile circola la voce che l'Inter alzerà l'offerta di 3 milioni di euro, salendo a 28, per avere immediatamente il giocatore.