27 luglio 2015 Inter, mercato live: Jovetic a Milano, Felipe Melo quasi Il montenegrino: "Felice di essere qui". Fra oggi e domani le visite mediche

PERISIC ARRIVA DOPO L'1 AGOSTOIvan Perisic con ogni probabilità giocherà la sua ultima partita con la maglia del Wolfsburg l'1 agosto. Poi ogni data sarà buona per il suo approdo in nerazzurro.

FELIPE MELO: 2,75 MILIONIOggi Jovetic, ed entro la fine di questa settimana arriva Felipe Melo. L'Inter ha già l'accordo biennale col giocatore, resta da risolvere la trattativa col Galatasaray: il club turco accetterebbe il conguaglio proposto dall'Inter di poco meno di 2,75 milioni di euro. Il procuratore di Felipe Melo sta per arrivare a Milano.

ICARDI: "JOVETIC CI DARA' UNA GROSSA MANO"Per Jovetic un benvenuto speciale da Guangzhou, firmato Maurito Icardi: "Benvenuto a Jovetic, ci darà una grossa mano", le parole dell'attaccante nerazzurro. Che ieri aveva rivelato di aver rinunciato a una megao-fferta del Real, convinto di restare all'Inter. Dove, dice, "spero di fare la carriera che ha fatto Milito". L'uomo della Champions e del Triplete.

JOVETIC: "STO BENE, SALUTO I TIFOSI"Jovetic è sbarcato a Malpensa alle 8.25, con qualche minuto di anticipo. "Sto bene, saluto tutti i tifosi", le sue prime parole in nerazzurro. Non ha aggiunto altro, salvo i convenevoli, perché la società gli ha detto di non rilasciare dichiarazioni fino a quando non sarà completato l'iter delle visite mediche per arrivare alla firma del contratto. Fra oggi e domani, appunto, le visite mediche.

JOVETIC IN VIAGGIO VERSO MILANOJovetic è in viaggio verso Milano per raggiungere l'Inter. Sul proprio profilo Instagram il montenegrino si è fatto immortalare in aereo, in attesa di sbarcare nel capoluogo lombardo per sostenere le visite mediche e aggregarsi al gruppo di Roberto Mancini. "Sulla strada per Milano", il suo messaggio.

ICARDI: "MI AVEVA CERCATO IL REAL"Icardi ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara con il Real Madrid di domani: "Sono stato cercato dal Real, è vero. Ma io ho chiesto di restare all'Inter e la mia disponibilità è stata sempre quella di rimanere qui. Sapevo che quest'anno avremmo avuto una grande squadra. Adesso stiamo crescendo, speriamo di fare bene e tornare in Europa. Contro Milan e Bayern abbiamo fatto bene, risultato a parte. Stiamo lavorando moltissimo e ci serve per crescere tatticamente, un lavoro che ci sta portando dove vuole mister Mancini".

ALLA FIORENTINA PIACE SANTONC'è da valutare se ci sarà un riavvicinamento dopo il caso Salah, ma sta di fatto che la Fiorentina sembra essere interessata a Santon. Il giocatore non rientra più nei piani di Roberto Mancini e ha già rifiutato il trasferimento in Premier League, al Watford. Chissà se i viola riusciranno a convincerlo a lasciare l'Inter ancora una volta.

JOVETIC E' DELL'INTER: DOMANI SBARCA A MILANOL'Inter ha ufficializzato l'ingaggio di Stevan Jovetic. "Domani Jovetic sarà a Milano. Nella giornata di martedì sosterrà le visite mediche", ha scritto su Twitter il club nerazzurro. Arriva in prestito biennale (3 milioni) con riscatto obbligatorio a 12.



Domani @stevanj35 sarà a Milano. Nella giornata di martedì sosterrà le visite mediche #FCIM — F.C. Internazionale (@Inter) 26 Luglio 2015

LO UNITED DICE NO PER CARRICKMichael Carrick nel mirino dell'Inter e di Mancini. A rivelarlo il 'Sunday People', secondo cui il tecnico nerazzurro avrebbe provato a portare a Milano il centrocampista dello United già in questa sessione di mercato, ricevendo un secco 'no' dai Red Devils.

THIAGO MOTTA: "VOGLIO LASCIARE IL PSG"In un'intervista all'Equipe, Thiago Motta ribadisce l'intenzione di lasciare il Psg. "Sono stato sincero e onesto, il club è a conoscenza delle mie intenzioni. Ho bisogno di nuove motivazioni per giocare ai massimi livelli. Continuerò a parlare con Nasser Al-Khelaifi per trovare una soluzione per il bene di tutti e alla fine sarà lui a decidere. Capisco anche la posizione del club, ma vorrei che il club comprendesse anche la mia. Ho avuto dei contatti con l'Atletico Madrid. E' un club dove ho già giocato e penso di poter dare ancora tanto. Si tratta di una sfida importante".

SNEIJDER A MELO: "FELIPE VAI ALL'INTER""Vai a Milano, Felipe, vai a Milano". E' il consiglio dato dall'ex nerazzurro Wesley Sneijder al compagno del Galatasaray Melo. "Non posso parlare, non so cosa succederà - ha detto il brasiliano a margine dell'amichevole contro l'Udinese di Klagenfurt. Con il giocatore l'Inter ha già un accordo (biennale da 3 milioni l'anno), manca ancora l'intesa con il club turco.

JOVETIC AI GIOCATORI DELLA ROMA: "GIOCHERO' NELL'INTER""Giocherò nell'Inter". E' la confessione che, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Stefan Jovetic avrebbe fatto ai giocatori della Roma incontrati dal montenegrino a Melbourne in occasione della partita dei giallorossi contro il Manchester City. "Al termine dell'amichevole Jovetic si è intrattenuto con Totti e compagni, ai quali ha dato appuntamento nel prossimo campionato italiano".