Serie A, il mercato delle sette big tra sogno e realtà

L'estate italiana del mercato è partita fortissimo, con le nostre squadre subito grandi protagoniste e la Serie A tornata a rivestire il ruolo di leader: giocatori del calibro di Dybala, Kongdobia, Mandzukic, Reina, Bacca o Nainggolan sono già pronti per iniziare la loro nuova avventura e da qui a fine agosto anche molti altri cambieranno maglia. La Juve si è mossa in anticipo, l'Inter è scatenata, il Milan ha un importante tesoretto da investire, la Roma è a caccia di un grande bomber, la Fiorentina aspetta di capire i desideri di Paulo Sousa e la Lazio, come sempre, sembra la più attenta al bilancio. Ogni giorno potrebbe essere quello buono per un grande colpo o un addio più o meno doloroso, vediamo quali sono i movimenti delle "Sette sorelle" d'Italia.