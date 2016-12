28 agosto 2015 Inter, mercato live: fatta per Perisic, in arrivo Eder Il giocatore della Samp atteso addirittura sabato mattina per la firma

LAVEZZI SEMPRE PIU' LONTANOCon gli acquisti probabili a questo punto di Perisic ed Eder, è sempre più lontano Lavezzi che, peraltro, non sembra del tutto convinto dell'opzione Inter. Il nodo era e resta l'ingaggio: il Pocho resterà quasi certamente a Parigi

EDER, FIRMA A OREEder sarà un giocatore dell'Inter, ma prima la Samp deve trovare il sostituto. Mancini avrebbe voluto averlo a disposizione già per la partita contro il Carpi ma i blucerchiati non lo mollano prima di avere in mano un'alternativa. Il giocatore arriverà, ma probabilmente solo lunedì



ANCORA ALLOFS SU PERISICAllofs, ds del Wolfsburg, ha fatto l'ennesimo punto su Perisic prima della partita contro lo Schalke: "Possiamo immaginare una sua partenza nel caso in cui le condizioni fossero quelle giuste", ha affermato. L'affare è praticamente fatto e il giocatore è atteso domani a Milano

PERISIC ATTESO A MILANO. NON OGGIPerisic a Milano già stasera. E' quello che l'Inter voleva, il tempo delle visite mediche e di sistemare tutto. Invece occorrerà pazientare qualche ora. Concluso il lungo vertice di Montecarlo fra Inter e Wolfsburg, cominciato giovedì sera e chiuso oggi pomeriggio, il dg Fassone è in rientro a Milano e i legali dei due club stanno siglando le carte per il pagamento dei 19 milioni previsti dall'accordo. Perisic sarà a Milano fra domani e domenica.

LAVEZZI: "POTREI LASCIARE IL PSG MA DEVO PENSARCI BENE"Ezequiel Lavezzi ha parlato alla radio di ESPN in merito a una sua possibile partenza dal Psg: "E' il mio ultimo anno di contratto, devo riflettere per fare nel miglior modo possibile. Sto bene a Parigi ma ci sono sempre possibilità di andare via. Il mio obiettivo è comunque tornare in Argentina tra due o tre anni".

EDER, UN ALTRO INCONTROA prescindere da Perisic, e anche dalle parole di Ferrero che nega tutto, la trattativa fra Inter e Sampdoria per Eder continua. Un altro incontro, nel pomeriggio, è servito per fare il punto della situazione. Tant'è che la Samp si sta cautelando con Ibarbo (arriva se Eder parte), mentre l'Inter viste le difficoltà a proposito di Lavezzi punta più decisa sul doriano.

BARGIGGIA: "PERISIC A UN PASSO"Il mercato dell'Inter visto da Paolo Bargiggia: "La trattativa per Perisic è ormai a un punto conclusivo, si potrebbe chiudere già in serata, i due club stanno lavorando ai dettagli: 6 milioni al Wolfsburg, riscatto fissato a 13 mln. L'accordo è pronto. E Perisic potrebbe arrivare a Milano già questa sera. Su Lavezzi, al di là delle parole del presidente del Psg, bisogna segnalare che l'argentino non intende rinunciare all'ingaggio che percepisce a Parigi e che per l'Inter è troppo alto se il Psg pretende un indennizzo. Alle condizioni contrattuali di Lavezzi, l'Inter potrebbe prelevarlo dal Psg solo gratis".

APERTURA PER LAVEZZIDurante la presentazione di Layvin Kurzawa, Al Khelaifi ha parlato di Lavezzi, uno degli obiettivi dell'Inter: "Ha un anno di contratto con noi, se dovesse presentarsi un club interessato studieremo insieme le possibilità. Dovremmo discuterne, ma non mi imporrò riguardo le scelte del suo futuro perché so quanto ha fatto Lavezzi per noi". Il presidente del Psg apre quindi le porte ai nerazzurri.

PERISIC, E' ANCORA LUNGA La telenovela infinita continua. Fassone è ancora a Montecarlo per trattare Perisic con il Wolfsburg. La fumata bianca è ancora lontana, ma resta l'ottimismo dei nerazzurri.

EDER, FERRERO NON CI STA: "NOTIZIA FALSA" Eder all'Inter? Tutto sembrava fatto, ma il presidente della Sampdoria ha voluto smentire su twitter. Massimo Ferrero ha risposto così a un tifoso che chiedeva informazioni sulla trattativa: "BASTA!!! Con tutte ste notizie false state facendo solo chiacchiere inutili e destabizzando la Mia Sampdoria pensiamo al Napoli".

PROSEGUE LA TRATTATIVA PER EDERStamattina è atteso un altro contatto, a Milano, tra Inter e Sampdoria per portare avanti la trattativa Eder.

SIQUEIRA RESTA IN POLE PER LA FASCIA SINISTRANonostante i tentativi per Ghoulam, rimane Siqueira il nome per la fascia sinistra. Ieri a Montecarlo c'è stato un timido contatto tra Marco Fassone e la dirigenza dell'Atletico Madrid. Il tecnico degli spagnoli, Diego Pablo Simeone, attende novità dal mercato.

OGGI E' IL GIORNO DI PERISICSiamo finalmente allo sprint finale per Perisic. C'è l'accordo, da tempo, con il giocatore. E il Wolfsburg ormai si è arreso davanti all'offerta dei nerazzurri: 9-10 milioni di euro per il prestito e altri 10 per il riscatto. Se oggi Marco Fassone riuscirà a definire i dettagli, stasera Perisic sarà a Milano.

FASSONE: "PERISIC? CAUTO OTTIMISMO" Ancora nulla di fatto per Perisic dopo l'incontro a Montecarlo tra Fassone e la dirigenza del Wolfsburg. Il ds nerazzurro all'uscita ha detto: "Cauto ottimismo, ci stiamo lavorando. Oggi rivedrò i tedeschi". La telenovela continua.

DS WOLFSBURG: "PERISIC COSTA TANTO"Ancora stallo per Perisic, ma la trattativa con l'Inter potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro. Il ds del Wolfsburg, Klaus Allofs, a Tuttomercatoweb ha dichiarato: ""Tutto sembrerebbe portare a una sua permanenza al Wolfsburg. L'Inter ci prova seriamente ma il giocatore non costa certo poco e questo magari è un problema. Incontro con Fassone? Non credete ai rumors".

VERTICE ROMA-INTER PER JUAN JESUS A Milano incontro tra Ausilio e Sabatini per parlare di Juan Jesus. Con la Roma possibile scambio con Ljajic, anche se Mancini non è molto convinto del serbo. Nell'affare anche Guarin?

FASSONE, VERTICE CON L'ATLETICO PER SIQUEIRA Non solo Perisic. In serata Fassone incontrerà anche i vertici dell'Atletico Madrid per definire l'affare Siqueira.

IL WOLFSBURG NON CONVOCA PERISIC Ci siamo, Perisic è pronto a vestire la maglia dell'Inter. Il Wolfsburg non l'ha convocato per la partita di domani contro lo Schalke 04. Fuori anche De Bruyne destinato al Manchester City.

EDER, NIENTE ALLENAMENTO CON LA SAMPDORIA Eder è sempre vicinissimo all'Inter. Questo pomeriggio il brasiliano non ha partecipato all'allenamento della Sampdoria. Si lavora ai dettagli tra i due club, intanto Ferrero sulla vicenda ha twittato: "La Sampdoria non è un discount".

PERISIC, INCONTRO FASSONE-ALLOFSA Montecarlo, dove il Wolfsburg attende di conoscere le avversarie di Champions, è previsto in serata un summit di mercato tra il ds dei tedeschi, Allofs, e il dg dell'Inter Fassone. Oggetto della chiacchierata, ovviamente, Perisic. L'obiettivo è quello di chiudere l'affare