Inter, mercato live: Clichy, l'alternativa a Criscito

31 luglio 2015 Inter, mercato live: Clichy, lʼalternativa a Criscito Il terzino francese è in scadenza con il Manchester City. Jovetic ufficiale ma non va in Turchia: ecco perché

JOVETIC UFFICIALEStevan Jovetic è ufficialmente un giocatore dell'Inter: sono arrivati i documenti da Manchester, e il contratto del montenegrino (che ha firmato sino al 2019) è stato depositato. "Si tratta di un'altra importante pedina per la nostra squadra, un giocatore dinamico che aggiungerà ancora più valore al nostro attacco. Mancini saprà ottenere il meglio da lui. Benvenuto Stevan e sempre forza Inter" le parole di Thohir sul sito nerazzurro.

NAPOLI SEGUE JUAN JESUSIl Napoli è sempre alla ricerca di centrali difensivi. Se Urbano Cairo non cambierà idea sull'incedibilità di Maksimovic, i partenopei potrebbero chiedere Juan Jesus all'Inter. Il brasiliano piace molto a Maurizio Sarri. Si potrebbe così aprire un asse di mercato tra Napoli e nerazzurri: D'Ambrosio e Juan Jesus appunto i due nomi caldi.

JOVETIC, NIENTE TURCHIAL'annuncio ufficiale dell'acquisto di Jovetic non è ancora arrivato. Per un semplice motivo: le carte per il trasferimento firmate dal Manchester City stanno arrivando in queste ore nella sede nerazzurra. Serve solo pazientare qualche ora, poi tutto sarà sistemato: JoJo del resto sta già lavorando alla Pinetina. E comunque non prenderà parte alla trasferta in Turchia, a Istanbul, dove domenica l'Inter giocherà in amichevole contro il Galatasaray.

PIACE IL GIOVANE MATHEUS PEREIRAL'Inter e il Siviglia mettono gli occhi su Matheus Pereira, centrocampista brasiliano classe 1996 dello Sporting Lisbona. I nerazzurri sarebbero molto interessati e starebbero seguendo con attenzione il giocatore. Ma lo Sporting lo ha già blindato con una clausola rescissoria di addirittura 60 milioni.

CRISCITO E CLICHY I NOMI PER GLI ESTERNISi continua a monitorare il mercato per rinforzare la corsia sinistra di difesa. Piace Criscito, che ha tanta voglia di lasciare la Russia per non perdere Euro 2016, ma il costo del cartellino è elevato. Al momento, lo Zenit vuole 15 milioni di euro. L'alternativa è il francese Gael Clichy del Manchester City, in scadenza di contratto con il club inglese.

SHAQIRI HA MERCATO ANCHE IN PREMIERPer Shaqiri non c'è soltanto lo Schalke, che comunque ha messo in stand-by l'affare. Lo svizzero ha mercato in Premier League e piace a Stoke City (la loro offerta era già stata rifiutata dal giocatore), Everton e Crystal Palace. In corso Vittorio Emanuele attendono un'offerta concreta.

MEDEL E NAGATOMO VICINI AL GALATASARAYAl di là dell'affare Felipe Melo, che ormai sembra essere in dirittura d'arrivo, l'amichevole di domenica tra Inter e Galatasaray sarà l'occasione per parlare anche delle cessioni al club turco di Medel e Nagatomo. Per il centrocampista cileno la richiesta è 8 milioni di euro.

D'AMBROSIO PIACE ANCHE AL WEST HAMIn settimana il procuratore di Danilo D'Ambrosio, Vincenzo Pisacane, potrebbe incontrare il West Ham. Sul giocatore dell'Inter ci sarebbe anche il Napoli.

ANDREOLLI, SIRENE ESTEREMarco Andreolli è uno dei giocatori dell'Inter che ha più mercato. In passato è stato cercato dalla Sampdoria, ma il difensore non era convinto del progetto blucerchiato. Come confermato dal suo procuratore, Patrick Bastianelli, ci sono diverse squadre straniere che in queste settimane hanno chiesto informazioni su Andreolli.

IL NAPOLI SU D'AMBROSIODopo l'arrivo di Chiriches, il Napoli sta pensando a un nuovo acquisto. Secondo Radio Kiss Kiss, la nuova idea sarebbe quella di D'Ambrosio. Il giocatore è in uscita dal club nerazzurro.

CONTATTI PER CRISCITOA giorni ci sarà un incontro tra Piero Ausilio e l'entourage di Criscito per capire le possibilità di portarlo alla Pinetina. Il terzino non vuole perdere Euro 2016 e sta pensando di dire addio allo Zenit.