Inter: dal City non solo Touré, ma anche Mangala e Zabaleta

L'Inter deve sistemare la difesa perché Juan Jesus e Murillo potrebbero presto dire addio. Roberto Mancini vuole sistemare la difesa con nuovi rinforzi e oltre a Bruma del Psv ha altre piste da percorrere. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri stanno pensando a due giocatori del Manchester City. Si tratta di Zabaleta e Mangala. Per il centrocampo c'è sempre l'idea Touré: ma secondo il Guardian il centrocampista vorrebbe rimanere in Premier League.