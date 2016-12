Inter, Banega: "Il momento giusto per lasciare il Siviglia"

L'Inter non vede l'ora di abbracciare Banega. Intanto il centrocampista si è congedato con il Siviglia. Nel giorno di festa con i tifosi per la conquista dell'Europa League l'argentino ha dato il suo addio ufficiale agli andalusi: "Sono triste, ma uno deve prendere decisioni importanti nella vita. A volte sono azzeccate, altre volte no". Due stagioni importanti per Banega in Spagna: "Li ringrazierò per tutta la vita e, chissà, magari un giorno tornerò qui. E’ un club stupendo e ha segnato molto la mia carrriera".