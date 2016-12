Inter, agente Kovacic contro Mancini: "Solo lui non lo capisce"

19:11 - Mateo Kovacic al Liverpool? Tutto falso, secondo il suo agente. "Mateo non lascerà l'Inter per nessuna ragione - ha dichiarato al Vecernji List - L'Inter ha allungato e migliorato il suo contratto portandolo a 4 milioni di euro. Che senso avrebbe se non lo considerassero un giocatore su cui puntare?". Poi l'attacco a Mancini: "Probabilmente l'unico a non vederla in questo modo è Mancini, che non lo utilizza come e quanto dovrebbe".

Vuksan smentisce categoricamente ogni accordo con il Liverpool. "Non c'è niente di vero - ha ribadito -. Kovacic ha rinnovato il suo contratto a gennaio con l'Inter. Forse i club potrebbero averne parlato in segreto, ma sia io che Mateo non ne sappiamo nulla".



Ma è l'attacco al Mancio che potrebbe far precipitare le cose, chiaro segnale di come i rapporti tra allenatore e calciatore non siano proprio idilliaci. "Questi allenatori non hanno idea di come farlo giocare! Ma l'Inter ha già rifiutato offerte da più di 30 milioni di euro da parte di grandi club europei" ha tuonato Vuksan. Che se voleva forzare la mano per far cambiare aria al suo assistito, probabilmente ce la farà.