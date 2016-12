Il Valencia vuole Prandelli: settimana scorsa il primo incontro

Cesare Prandelli a Valencia. O meglio, per il momento il Valencia da Cesare Prandelli. Sì, perchè sul tecnico cercato dalla Lazio prima, in lizza per la sostituzione di Mancini all'Inter poi e corteggiato anche in Premier, ora c'è forte l'interesse del club spagnolo. La cautela è d'obbligo, siamo solo ai primi contatti ma a quanto pare Peter Lim, il magnate di Singapore proprietario del club, avrebbe deciso di puntare su Prandelli per sostituire l'attuale tecnico, Salvador González Marco detto Voro, e rilanciare una squadra in netta difficoltà.



La notizia è stata riportata da Marca: il quotidiano spagnolo racconta infatti nei dettagli l'incontro che sarebbe avvenuto giovedì scorso tra l'ex c.t. della Nazionale e il direttore sportivo degli spagnoli Jesus Garcia Pitarch. Una cena in Italia nel corso della quale - riporta Marca - Prandelli avrebbe chiesto un contratto di un anno con un'opzione per il secondo e posto come condizione l'assunzione di tutto il suo staff, oltre a garanzie per investimenti nella prossima sessione di calciomercato a gennaio.



Un primo incontro, insomma, in cui si sono gettate le basi dell'accordo. Per la stampa spagnola una storia destinato a concludersi in maniera positiva.