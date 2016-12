26 luglio 2016 00:26 Il Napoli alza la posta per Icardi: 50 milioni + 2 di bonus De Laurentiis non molla lʼinterista e rilancia, ma i nerazzurri dicono ancora no

Con l'acquisto di Arek Milik ormai in dirittura d'arrivo, il Napoli non s'accontenta e non molla la pista Mauro Icardi. De Laurentiis è intenzionato a investire quasi tutti i 90 milioni della cessione di Gonzalo Higuain e ha alzato l'offerta all'Inter per l'attaccante argentino: 50 milioni più 2 di bonus. In casa Inter, però, non ci sentono e continuano a chiudere la porta, ribadendo l'incedibilità del capitano.

Una proposta al giorno e l'offerta continua a lievitare. Si era partiti domenica (40 mln più 2 di bonus), si era andati avanti lunedì (45 + 2 di bonus) e si è arrivati a martedì (50 + 2 di bonus). Il Napoli vuole a tutti i costi Mauro Icardi per allontanare il fantasma di Gonzalo Higuain e sta facendo di tutto per far crollare il muro eretto dall'Inter. E più la cifra si alza, più sarà dura per i nerazzurri, alle prese con il Fair Play finanziario, resistere alle sirene di De Laurentiis. Anche perché il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento, convinto da un assegno di 10 milioni di euro a stagione (7+3 di diritti d'immagine).



Nonostante la necessità gioco forza di far quadrare i conti, in casa Inter arriva l'ennesimo "no, grazie" all'offerta del Napoli. Intanto Maurito non giocherà domani notte contro l'Estudiantes: il motivo ufficiale sono problemi intestinali, una scusa che regge poco in questi giorni di trattativa serrata. Il Napoli, incassato l'ennesimo rifiuto, non molla però la presa. E la telenovela va ancora avanti.