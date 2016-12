Ibra: "Offerte dall'Inghilterra, dall'Italia e da fuori Europa. Il mio futuro è già scritto"

"Ho offerte dall'Inghilterra, dall'Italia e da ogni paese. Il mio futuro è già scritto. Lo United ? Vedremo". Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic nella tanto attesa conferenza stampa. " Mourinho ? Con lui ho un grande rapporto. E' l'uomo giusto per riportare in alto il Manchester United, non so se lavoreremo ancora insieme. Siamo rimasti in contatto anche dopo che ho lasciato l'Inter ma nelle ultime settimane non ci siamo sentiti. Vedremo cosa succederà".

"Non ho letto i giornali, non so quindi a quale club sia stato accostato oggi - ha proseguito dal ritiro della Nazionale svedese Ibra, che si è fatto attendere più di un'ora (l'inizio della conferenza era previsto per le 12.15) - Se me lo chiedete, vi dico che per il momento non sta succedendo nulla e penso solo all'Europeo". E ancora su Mourinho: "Con lui ho vissuto un bel periodo in Italia, da quando ho lasciato l'Inter mi è mancato lavorare con lui. Se lavoreremo ancora insieme non lo so, vedremo cosa succederà".