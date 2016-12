I Cosmos ammettono: "Contatto con Totti"

I New York Cosmos si sono fatti avanti con Francesco Totti . L'indiscrezione uscita qualche giorno fa è stata confermata dal tecnico Giovanni Savarese : ""Sì, un contatto c'è stato, una conversazione: questo però è il massimo che posso dire in questo momento - ha spiegato ai microfoni di 'Tribal Football' -. Non mi piace molto parlare di atleti tesserati con altre società, Totti ha ancora un contratto con la Roma".

Se il viaggio di Baldissoni da Pallotta dovesse essere un buco nell'acqua, come prevedibile, Francesco Totti non ci metterà poi molto a trovare una nuova squadra.



E l'ipotesi Stati Uniti prende sempre più corpo, dopo le ammissione di Savarese. "La prima cosa che posso dire è che tutti gli allenatori vorrebbero avere Totti nella propria squadra, un tipo di giocatore sempre fedele alla causa - ha spiegato il manager venezuelano - Oltre a lui, Raul e Maldini sono pochi coloro che hanno giocato per tanti anni nella stessa squadra raggiungendo un tale successo".



Il Pupone ha quasi 40 anni, ma per Savarese l'età non sarebbe un problema: "A me non interessa quanti anni abbia un giocatore, ma soltanto il contributo che è capace di dare alla squadra".