Higuain tra Parigi e Dimaro, il Pipita a Sarri: "Ci vediamo in ritiro"

Chiaro che sul Pipita ci siano gli occhi dei più grandi club europei. Chiaro, non potrebbe essere altrimenti: chi non vorrebbe l'attaccante da 36 gol in Serie A? C'è la clausola e da lì non ci si sposta: vale per il Chelsea come a ultimo per il Psg. L'ipotesi francese è diventata molto calda nelle ultime ore: interesse serio, molto serio. E come tale va registrato. Ma c'è.... un grosso ma: Higuain vuole lasciare Napoli?



Ecco, visto che la sua volontà conta, il punto non è secondario: e, secondo quello che riporta Il Mattino, Higuain in azzurro sta bene, anzi benissimo e vuole giocarsi la sua Champions al San Paolo. Tanto da promettere a Sarri: "Mister, ci vediamo a Dimaro!". Tradotto, ci vediamo in ritiro. A luglio, come detto, la soluzione.