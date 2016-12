Guardiola: "Non allenerei mai il Real"

"Sono da sempre del Barcellona, non allenerei mai il Real Madrid e al Real non interessa un allenatore come il sottoscritto". Nella conferenza della vigilia del match contro il West Bromwich, Pep Guardiola ha risposto così a un'indiscrezione di mercato emersa nei scorsi giorni, secondo cui i merengues avrebbero fatto un tentativo con l'attuale allenatore del Manchester City dopo aver cacciato Rafa Benitez.

Le strade si sono separate da ormai qualche anno, ma Guardiola non dimentica il passato e non può andare contro il suo cuore. Approfittando del retroscena di mercato svelato dal giornalista catalano Martí Perarnau, l'attuale manager del Manchester City ha chiuso le porte in faccia al Real Madrid, riempiendo d'orgoglio il popolo catalano.



Tornando al campo, però, questo è il momento più difficile della sua carriera, con la squadra che non vince da sei partite e che contro il West Bromwich deve per forza tornare al successo. "Il nostro problema attuale è nelle aree di rigore e questo mi preoccupa" ha ammesso Pep, che martedì si gioca il secondo posto nel girone nel match di Champions contro il Barcellona. Centottanta minuti per dare una svolta alla stagione.