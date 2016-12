Gabigol, ultimatum a Inter e Juve: "Decisione entro domenica"

Archiviate le Olimpiadi, Gabigol stringe i tempi e avvisa Juve e Inter, lanciando il suo ultimatum. "Io, la mia famiglia e il mio agente abbiamo valutato le offerte ricevute e stiamo trattando. A breve sarà tutto risolto perché ormai il tempo stringe ", ha detto l'attaccante brasiliano. "Resta una settimana di tempo, ma domenica andrò in ritiro con la Seleçao e la questione va risolta una volta per tutte ".

Messaggio forte e chiaro. Gabigol non vuole più aspettare. "La decisione è stata rimandata perché avevo bisogno di concentrarmi sulle Olimpiadi, adesso è il momento di scegliere", ha spiegato il giovane talento inseguito da Juve e Inter. Dunque è tempo di stringere. Il Santos ha ribadito che le uniche offerte concrete sono arrivate proprio dai due club di Serie A (30 mln l'Inter, 25 la Juve) e che l'ultima parola a questo punto spetterà al giocatore. Da un punto di vista economico l'offerta nerazzurra al momento risulta più interessante, visto che l'eccedenza tra la clausola rescissoria di 18 milioni e il costo finale del cartellino andrebbe divisa tra l'attaccante e la Doyen, ma con l'imminente partenza di Zaza potrebbe ribaltare le carte in tavola. Gabigol ha fissato l'ultimatum per domenica. Inter e Juve sono avvertite.

L'AGENTE: "ENTRO DOMENICA SAPRETE"Wagner Ribeiro, agente di Gabigol, ha fatto il punto sul mercato dell'attaccante seguito anche da Inter e Juventus. "Al Santos faremo recapitare 4 offerte che arrivano da grandi club europei. Ora ci sto lavorando e avrò un pranzo con il giocatore per decidere il suo futuro - ha spiegato a Gazeta Esportiva -. Penso che domani sarà tutto deciso, anche se ora non posso rivelare di che tipo di offerte si tratta. Ma vi garantisco che entro la prossima settimana saprete tutto: vedrete se rimarrà in Brasile o andrà in Europa".