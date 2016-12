Frosinone-Inzaghi, è previsto un incontro

Inzaghi così prenderebbe il posto di Roberto Stellone, che tanto piace a Chievo (per sostituire Maran, vicino a un accordo con l'Atalanta) e Palermo, pronto a sostituire Davide Ballardini. Nella lista del Frosinone non c'è soltanto Inzaghi, ma anche Davide Nicola, Alessandro Calori e Federico Coppitelli. Una decisione definitiva sarà presa entro il 20 giugno.



Inzaghi vuole capire i progetti del Frosinone prima di accettare un'eventuale proposta per la panchina. In caso di promozione in serie B di Gattuso (il suo Pisa è in finale playoff contro il Foggia), nella prossima stagione potrebbe esserci una suggestiva sfida tra amici.