1 settembre 2015 Dopo il mercato: come giocheranno le big LʼInter ha acquistato ben 9 giocatori: vira sul 4-3-3? La Juve ha diverse soluzioni con Hernanes

Con il mercato chiuso, le big hanno completato le proprie rose. Qualcuno, come Inter e Juve, hanno preso gli ultimi tasselli per dare ai rispettivi allenatori una rosa più completa possibile. Altri, come Milan e Napoli, sono rimasti così come erano prima del frenetico ultimo giorno di trattative. Vediamo quali sarebbero le formazioni tipo delle big al termine del calciomercato.

JUVENTUS: HERNANES OFFRE SOLUZIONIL'infortunio di Khedira ha costretto la Juve a ripensare al centrocampo. È arrivato Hernanes che offre diverse soluzioni: trequartista nel 4-3-1-2 oppure mezzala nel 4-3-3. Da valutare anche l'utilizzo di Cuadrado: se Allegri parte con le due punte, a partita in corso può virare sul tridente.

INTER: SI PASSA AL 4-3-3Dopo un precampionato impostato sul 4-3-1-2, l'Inter ha ceduto i due potenziali trequartisti (Kovacic ed Hernanes) per acquistare degli esterni d'attacco. Naturale pensare al 4-3-3 con Perisic e uno tra Jovetic, Ljajic e Palacio sulle corsie esterne. Melo a centrocampo non esclude necessariamente Medel. In alcune occasioni i due potrebbero giocare insieme, formando un vero e proprio scudo davanti alla difesa. Kondogbia agirà da mezzala sinistra nel 4-3-3, mentre nel 4-2-3-1 potrebbe giocare o davanti alla difesa o leggermente avanzato rispetto alla coppia di volanti.

MILAN: CONFERMATO IL ROMBOL'arrivo di Witsel avrebbe dato maggiori soluzioni per quanto riguarda il centrocampo. Non è arrivato nemmeno il colpo Ibra, ma Bacca e Luiz Adriano sono punti fermi importanti in questa squadra. Da valutare l'utilizzo di Montolivo. Se non funzionerà Honda trequartista occhio al rilancio di Cerci e Menez (problemi fisici a parte).

ROMA: TRIDENTE SCINTILLANTELa partita con la Juve ha già dato ampie indicazioni: Garcia ha fatto le sue scelte. La fascia mancina è di Digne, De Rossi può finire in difesa finché Castan e Rudiger non saranno al top, Keita è il leader del centrocampo. Davanti il tridente titolare è Iago Falque-Dzeko-Salah, ma Totti e Iturbe sono soluzioni di lusso.

LAZIO, NESSUN CAMBIONo, non ci sono novità nell'undici tipo biancoceleste. Perché gli arrivi di Milinkovic-Savic e Kishna danno sì nuova freschezza, ma non sono, per ora, colpi che possono spostare gli equilibri in maniera determinante. Il mancato approdo in Champions ha bloccato il mercato, così è arrivato solo Matri.

NAPOLI, SENZA SORIANO LE CHIAVI A INSIGNESoriano doveva essere il centrocampista in più, quello in grado di agire sia da mezzala che da trequartista come voleva Sarri. Poco male: l'allenatore azzurro punterà forte su Insigne, che ha dato garanzie nel ruolo da 10.