Bologna, Saputo: "Balotelli? Decideranno Donadoni e Bigon"

A pochi giorni dalla fine del mercato, è ancora tutto da definire il futuro di Balotelli, che è un giocatore del Liverpool ma non rientra più nei piani degli inglesi. Per l'attaccante è spuntata l'ipotesi Bologna, ma Joey Saputo ha smorzato: "Un giocatore non può arrivare solo per marketing – le parole del presidente rossoblù –. Su queste cose decideranno direttore sportivo e allenatore, i giocatori che vengono qui devono essere funzionali alla squadra".